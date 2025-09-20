Денят по диагонал – 20 септември 2025 г.

Заместник-председателите на парламентарната група на ДПС-Ново начало ще се включат в работата на Националния борд по водите. Това става ясно, след като лидерът на политическата сила е получил отговор от премиера Росен Желязков за действията на правителството по кризата с водите.

„Това е НОВО НАЧАЛО!“ подчертават в пресслужбата на партията.

По повод планирания ремонт на топлопроводите в столичния квартал „Дружба-2“, енергийният министър Жечо Станков коментира, че е недопустимо това да става в момент, в който наближава отоплителният сезон.

Той добави, че е издал специална заповед от следващата седмица екипи на Министерството на енергетиката да следят на място ремонта на топлопроводите в столичния квартал „Дружба-2“.

От Столичната община обявиха, че са възложили веднага проверка, след като са получили сигнала за къртенето на жълтите павета пред служебния вход на Народното събрание.

По-рано днес съпредседателят на „Да, България!“ Ивайло Мирчев алармира, че „ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски“.

Американският президент Доналд Тръмп представи „Златната карта на Тръмп“, която ще позволи както на физическите лица, така и на корпорациите да получат по-бързо право на пребиваване в Съединените щати.

Тази карта вече е пусната в продажба, като началната й цена е 1 млн. долара за физическите лица. Очаква се малко по-късно и корпорациите да могат да си закупят подобна карта за 2 млн. долара.

Световните пазари на основни суровини са в състояние на динамична промяна, повлияна от новите прогнози за реколтата, геополитическото напрежение и променящите се търговски потоци. Докладът на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) от 12 септември внесе нови данни, които раздвижиха пазарите, особено при царевицата, отбелязват от „Софийска стокова борса“.

Последният доклад на USDA изненада анализаторите с неочаквано увеличение на прогнозата за производството на царевица в САЩ.

Гърция е готова да приеме трансгранични банкови сделки, независимо дали те са по иницатива на чуждестранни инвеститори във финансовия ѝ сектор или на местни кредитори, разширяващи се зад граница, заяви председателят на Гръцката централна банка Янис Стурнарас.

„Заемаме много проевропейска позиция, което помага за въвеждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари“, обясни Стурнарас.