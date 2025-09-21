Наталия Киселова обяви основния приоритет на парламента – приемането на бюджета за 2026 година

Основният приоритет за четвъртата сесия на 51 Народно събрание е приемането на държавния бюджет за 2026 година, обяви в Балчик председателят на Народното събрание Наталия Киселова, цитирана от кореспондент на БТА.

Киселова е в Балчик по повод празничния за града 21 септември, когато се навършват 85 години от възвръщането му в пределите на България. Визитата е по покана на областния председател на БСП Сияна Фудулова, общински съветник от Балчик.

По отношение на вота на недоверие Киселова коментира, че резултатът му е бил очакван, като и самите вносители през цялото време говорели, че не очакват той да бъде успешен. Тя обърна внимание, визирайки „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, че проблемите, които те като вносители на вота са искали да се чуят, от години са повдигани от тях в публичното пространство.

Във връзка с грубия език и поведение на народните представители Наталия Киселова подчерта, че тя е един от хората в парламента, които най-често призовават депутатите да се придържат към добрия тон и уважителното отношение. Тя допусна, че част от народните представители не го правят, тъй като имат желание за изява и искат да влязат в полезрението на медиите.

Попитана дали е необходимо ръководителите на служби да се избират от Народното събрание, а не да се назначават от президента, тя посочи, че в Конституцията са изведени изричните правомощия, които са в компетентността на президента, а по отношение на ръководителите на служби, за тях Народното събрание имало възможност да решава. Тя припомни, че и преди повече от 10 години, и преди две – са се водили подобни дебати.

Във връзка със стабилността на кабинета, Киселова отбеляза, че когато има девет парламентарно представени партии, е нормално част от тях да не искат стабилност, защото се надяват, че като отидат на избори, те ще имат по-добро представяне.