Руското министерство на външните работи следи ареста на бизнесмена Гречушкин в България

Руското министерство на външните работи следи какво се случва със задържането на руския бизнесмен Игор Гречушкин в България, съобщава „Коммерсантъ“. Гречушкин е собственик на товарния кораб Rhosus, който е свързан с експлозията на ливанското пристанище в Бейрут на 4 август 2020 година.

Пред „РИА Новости“ представител на руското външно министерство заявил, че посолството им в София все още не е получило официална информация от българските правоохранителни органи.

Нито Игор Гречушкин, нито негови представители са се свързали с руските дипломати. Руското министерство подчертава, че консулският отдел е готов да окаже цялата необходима помощ на руския гражданин.

„Коммерсантъ“ припомня, че Гречушкин е бил арестуван на 16 септември на летището в София, където пристигнал от Кипър като турист, въпреки че има двойно гражданство.

Според български медии и „Асошиейтед прес“, арестът е извършен въз основа на международна заповед за арест на „Интерпол“, издадена от ливанските власти. Ливан настоява за екстрадицията на бизнесмена с цел той да бъде разпитан в рамките на разследването на експлозията.

От „Коммерсантъ“ поясняват, че експлозията в Бейрут е била причинена от взрива на близо 2750 тона амониев нитрат, конфискуван от митническите власти през 2014 г. от Rhosus, кораб, който по информация на „Асошиейтед прес“ е бил под контрола на г-н Гречушкин.

Взривоопасният товар е бил съхраняван в склад в пристанището на Бейрут и е бил предназначен за Мозамбик. При експлозията загинаха 121 души, хиляди бяха ранени, а над 300 000 души останаха без покрив над главата си. Нанесените щети се оценяват на най-малко 15 милиарда долара.