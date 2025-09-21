Според Атанас Атанасов няма как шефовете на репресивните структури да са неутрални и парламентът да ги избира

Когато се предлага мнозинството в парламента да избира председателите на репресивните структури, принципите за изискване на политическата неутралност на тези лица вече са ненужни, защото не може да бъде политически неутрален човек, който го избира политическото мнозинство в парламента. Това коментира заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Атанас Атанасов в ефира на БНР.

По думите му държавата в момента функционира в състояние на узурпирана репресивна власт с цел тя да бъде използвана срещу опозицията и неудобните. По този повод и като най-ярък пример за разправа Атанасов даде случващото се с кмета на Варна Благомир Коцев.

Във връзка с предстоящото изменение на законодателството за избор на председател на ДАНС, на председател на Комисията за противодействие на корупцията и на главен прокурор, Атанасов обясни, че това се налага, тъй като управляващите не могат да се споразумеят с президента за равноотдалечени фигури на тези позиции. Те искат да сложат на тези позиции лица, които са им удобни, и те вече да бъдат титуляри, а не изпълняващи функциите.

Припомняме, че по отношение на предложения кандидат от страна на кабинета „Желязков“ за поста шеф на ДАНС, президентът Румен Радев обяви, че писмено е отказал на Министерския съвет назначението на Деньо Денев.

Атанас Атанасов уточни, че въпреки участието на БСП-ОЛ и ИТН в управляващата коалиция, основните носители на властта са ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, а първите изброени от него политически сили само подписват това, което им се предлага.

И за премиера Росен Желязков Атанасов направи неласкав коментар – той обяви, че министър-председателят „няма собствен политически гръбнак, а неговият политически гръбнак се нарича Делян Пеевски“.

Във връзка с акцията на „Продължаваме промяната“ на паркинга пред служебния вход на парламента в деня на вота и неучастието на фигури от „Демократи за силна България“ в нея, Атанасов обясни, че от ДСБ не били информирани за нея.

Попитан за обсъждания шести вот на недоверие към кабинета „Желязков“ на тема „безводие“, Атанас Атанасов отговори, че темата е важна, но от неговата група едва ли биха могли да се подпишат под искането заедно с „Възраждане“.

На тема – президентски избори – Атанас Атанасов припомни, че предложението на ДСБ е да бъдат проведени предварителни избори за цялата демократична общност.

„Ако искат ГЕРБ, нека да се присъединят към нас. Ние като твърда опозиция на това управление на мандатоносителя ГЕРБ няма как да си сътрудничим с тях за обща кандидатура за президент. Има обаче един белег, по който би могло да се търси сътрудничество – това е геополитическата ориентация. Но другото е битката с корупцията, а тук имаме много тежки разминавания. Така че аз не виждам на този етап как можем да си сътрудничим„, обясни Атанасов.