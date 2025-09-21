РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В кои сектори заплатата автоматично се вдига на 3 месеца, пита Корнелия Нинова

Корнелия Нинова, "Непокорна България"

„В първия работен ден депутатите си увеличиха заплатите с 11 процента. Къде го има това? В кои сектори се вдига автоматично заплатата на всеки 3 месеца?“ – не скри удивлението си лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова в ефира на БНР.

Тя добави, че когато е била депутат, три пъти е внасяла закон, с който да се намалят и замразят заплатите на депутатите, защото е неморално, нелогично и икономическо неизгодно.

От това увеличение на депутатските заплати, веднага вдигат заплатите на Министерския съвет, на президента и вицепрезидента, на КЕВР, на КФН, на КРС, и общо на още около 400 души. Ето го разслоението – елит, който се е обградил с кордони и си гледа живота, а на другата противоположност – народът. Това ще избие нанякъде„, предупреди Нинова.

Бившият лидер на БСП обеща и да си публикува декларацията, с която е отказала кола, шофьор и охрана от НСО, когато е била вицепремиер и министър на икономката в управлението на БСП и ИТН с ПП-ДБ начело с Кирил Петков като премиер.

Вдигане на данъци на недвижим имоти, наследство и на осигуровки се обсъжда в Министерство на финансите в проекта за държавен бюджет за 2026 г. А цените на хранителни стоки на борсите се увеличават, доходите са замразени и инфлацията расте, каза в интервю пред БНР бившият лидер на БСП Корнелия Нинова, сега начело на „Непокорна България“.

Нинова обяви, че има информация какво се случва във финансовото министерство и по-специално какво се подготвя да се внесе в проекта за бюджет за 2026 година. По думите й дефицитът клони към 5%, инфлацията расте, говори се за румънски и гръцки сценарии и вместо да се помисли за реална социална политика, управляващите се занимават с домашното вино и ракия.

Припомняме, че на 19 септември Министерството на земеделието оттегли проектозакона за виното и ракията, публикуван на 15 септември, след като текстовете за ограничаване на домашното производство на ракия и изискването то да е само само от плодове, отгледани от производителя, предизвикаха остри реакции. От ведомството уточниха, че в резултат на получените коментари ще се наложи в текста да бъдат внесени допълнителни уточнения.

По отношение на водната криза Корнелия Нинова отправи призив да се спрат частните ВЕЦ-ове, които по думите й са над 200 и точат водата от язовирите, като много от тях са на небългарски фирми, други – на депутати и на семействата им. Тя добави, че е започнала проучване, от което резултатите й са, че язовир „Жребчево“ е пълен на 12%, „Копринка“- на 5%, а собствениците на ВЕЦ-ове правят милиони.

