Великобритания се присъедини към 140 други държави, признали Палестина

Великобритания обяви в неделя, че признава палестинската държава, след като Израел не успя да изпълни поставените условия, едно от които бе прекратяването на близо двугодишната война в Газа.

Днес, за да съживи надеждата за мир между палестинците и израелците и за да насърчи намирането на решение в посока обособяването на две държави, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина, обяви британският премиер Киър Стармър в „Екс“.

Решението има символична тежест, тъй като Великобритания изигра важна роля в създаването на Израел като модерна държава след Втората световна война и отдавна е неин съюзник, коментира „Ройтерс“.

Канада и Австралия също признаха палестинската държава в неделя, а още няколко други държави се очаква да направят това през идващата седмица по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Преди да се реши на този ход, с който Стармър влезе в противоречие с позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, през юли Великобритания постави ултиматум на Израел – заяви, че ще признае палестинската държава, освен ако Израел не предприеме действия за прекратяване на ужасяващата ситуация в Газа.

Хусам Зомлот, ръководител на палестинската мисия в Лондон, определи решението като „отдавна закъсняло признание“, което „не е за Палестина, а за изпълнението на тържествения ангажимент, поет от Великобритания“.

„Този акт бележи необратима крачка напред към справедливост, мир и поправяне на исторически грешки“, уточни Хусам Зомлот.

От „Ройтерс“ припомнят, че през юли Стармър искаше и още няколко неща от Израел – не само прекратяване на огъня срещу „Хамас“. Настояваше за повече хуманитарна помощ за Газа, за ясно заявяване, че няма да има анексиране на Западния бряг и готовност Израел да се ангажира с мирния процес, при който в крайна сметка да се стигне до взимането на решение за обособяването на две държави.

За да се стигне до поставянето на ултиматума, Стармър бе подложен на натиск от много от своите съпартийци, както и от британските граждани, гневни заради нарастващия брой смъртни случаи в Газа и заради стряскащите кадри и снимки с гладуващи деца.

По-рано този месец израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че никога няма да има палестинска държава. Той обвини държавите, които признават нейното съществуване в това, че възнаграждават „чудовищния тероризъм на „Хамас“.

След като стана ясно, че Великобритания признава държавата Палестина, репортери на „Ройтерс“ събраха мнения на лондончани и обобщиха, че реакциите не са еднозначни.

Доскорошният британски външен министър Дейвид Лами заяви преди време, че Великобритания има историческа отговорност за това да улесни постигането на решение за обособяването на две държави. Той припомни, че Лондон носи тази отговорност още от Декларацията на Балфур от 1917 г., в която е записано обещанието, че създаването на еврейска държава няма да наруши правата на арабите.

Британските войски отвоюват Йерусалим от Османската империя през 1917 г., а през 1922 г. Лигата на нациите предоставя на Великобритания международен мандат за управление на Палестина в рамките на следвоенните споразумения, които прекрояват картата на Близкия изток.

„Великобритания дължи на Палестина много повече от признание“, коментира Виктор Катан, професор по международно публично право и съветник по кампанията „Великобритания е в дълг на Палестина“.

Първите очаквания след признаването на държавата Палестина от страна на Великобритания са, че палестинското представителство в Лондон ще бъде „повишено“ в посолство. Освен това Лондон може да забрани вноса на продукти, произведени в израелските селища, разположени в окупираните палестински територии.