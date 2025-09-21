Изпълнителната заповед на президента на САЩ за увеличаване със 100 пъти на таксата за виза, която позволява на технологичните и други иновативни компании активно да привличат талантливи работници от други страни, се обсъжда широко както в САЩ, така и в страните, които тя засяга, предимно Индия и Южна Корея. Наблюдателите от тези две страни са абсолютно сигурни, че Доналд Тръмп подкопава американското иновационно превъзходство. Американските експерти са разделени в мненията си. The Hindu, Chosun Ilbo и други публикации коментират решението на Тръмп да увеличи таксата за виза, популярна сред технологичните компании.

The Hindu (Ченай, Индия)

По-високата такса за виза H-1B ще задуши иновациите в САЩ

Въвеждането от Доналд Тръмп на такса от 100 000 долара за виза H-1B ще задуши иновациите в САЩ, като същевременно ще даде мощен тласък на индийските иновации. Като затръшва вратата пред глобалните таланти, Америка буквално насочва нова вълна от лаборатории, патенти, иновации и стартиращи компании към Бангалор, Хайдерабад, Пуна и Гургаон.

The Times of India (Ню Делхи, Индия)

Мълчанието на агнетата: Технологичните титани мълчат, докато Тръмп торпилира програмата H-1B

След удара в Белия дом в петък, 19 септември, Мъск подозрително мълчи по въпроса. Всъщност, същото важи и за други технологични магнати, като Сатя Надела от Microsoft и Сундар Пичай от Google. И двамата са използвали пътя H-1B (като са дошли в САЩ), за да създадат хиляди работни места и да генерират милиарди долари за своите акционери.

Chosun Ilbo (Сеул, Южна Корея)

Стократното увеличение на таксите за визи H-1B ще усложни преговорите

Повечето компании, които използват визи H-1B за наемане на чуждестранни работници, са международни американски фирми като Google, Apple, Amazon и Microsoft. В дългосрочен план тази мярка би могла да предотврати отлива на висококвалифицирани корейски специалисти в чужбина, което би било от полза за местните компании при привличането на таланти. Южнокорейските граждани представляват приблизително 1% от всички притежатели на визи H-1B. Тъй като много висококвалифицирани специалисти, като например постдокторанти и работещи в стратегически технологични области като изкуствен интелект, биотехнологии и полупроводници, са били обучавани в чужбина, затягането на визовия режим би могло да създаде благоприятни условия за привличане на таланти.

Ройтерс (Лондон, Великобритания)

Въвеждането от Тръмп на годишна такса от 100 000 долара за визи H-1B ще засегне технологичния сектор.

Тази такса би могла да принуди компаниите да възлагат на външни изпълнители някои скъпи задачи, подкопавайки позицията на САЩ в конкуренцията с Китай в критичната област на разработването на изкуствен интелект. В краткосрочен план Вашингтон може да извлече някои ползи. В дългосрочен план САЩ рискуват да се изолират от иновациите с данъчни облагания, разменяйки динамиката за късоглед протекционизъм.

Bloomberg (Ню Йорк, САЩ)

Визата H-1B на стойност 100 000 долара е хазарт, който би могъл да защити американските работни места.

Президентът Доналд Тръмп се впуска в пореден хазарт в имиграционната политика, залагайки, че може да принуди компаниите да се конкурират за квалифицирани американски инженери и технологични работници вместо да наемат чуждестранни работници чрез популярната визова програма H-1B. Работодателите няма да го харесат, но реформата на програмата е отдавна закъсняла. Планът е предназначен да облагодетелства американските работници и да отговори на критиците както в рамките на движението MAGA, така и извън него, които се оплакват, че компаниите са склонни да наемат по-евтини чуждестранни работници.