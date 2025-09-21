РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Volkswagen ще загуби 6 млрд. долара заради проблеми с електрическите модели на Porsche

Wolfsburg_VW централата Волфсбург

Volkswagen Group обяви, че може да загуби до 5.1 милиарда евро (6 милиарда долара) през 2025 г. поради проблемите на Porsche (мажоритарният пакет акции се държи от Volkswagen) с производството на електрически превозни средства.

На 20 септември Porsche обяви, че „поради пазарните условия“ ще отмени планираното пускане на пазара на нова линия електрически превозни средства и разработването на софтуерната платформа за електрически превозни средства на компанията ще бъде отложено. Освен това производителят обяви намаляване на оперативния марж на Porsche в средносрочен план от 15-17% на 10-15 процента.

Предвид тези обстоятелства Volkswagen ще намали оценката на акциите си в производителя на спортни автомобили с 3 милиарда евро. Оперативната печалба на групата за текущата финансова година ще намалее с 2.1 милиарда евро, с което общата загуба ще достигне 5.1 милиарда евро.

