Денят по диагонал – 21 септември 2025 г.

В Плевен в 16.00 часа тръгна протестно автошествие срещу безводието. Началният пункт бе парк „Кайлъка“. Колоната от автомобили ще премине през целия град, след което при автогарата ще се раздели в четири посоки.

От 16.30 часа до 17.30 часа ще бъдат блокирани пътищата Плевен – София между Ясен и Долни Дъбник, главен път Русе – София при село Гривица, Плевен – Ловеч при село Брестовец.

Жители на село Труд блокираха за час Карловско шосе при кръговото за село Строево. Акцията им започна в 15.00 часа. Така те поставиха началото на безсрочни протести с искане за възстановяване на автобусна линия № 1 от Труд до Пловдив.

„Общественият транспорт не е лукс, а основно право“, изразиха негодуванието си над 5000 жители на селото, които припомнят, че транспортният министър Гроздан Караджов им е обещал среща, а такава все още не се е провела.

Великобритания обяви в неделя, че признава палестинската държава, след като Израел не успя да изпълни поставените условия, едно от които бе прекратяването на близо двугодишната война в Газа.

Днес, за да съживи надеждата за мир между палестинците и израелците и за да насърчи намирането на решение в посока обособяването на две държави, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина, обяви британският премиер Киър Стармър в „Екс“.

Volkswagen Group предупреди, че може да загуби до 5.1 милиарда евро (6 милиарда долара) през 2025 г. поради проблемите на Porsche (мажоритарният пакет акции се държи от Volkswagen) с производството на електрически превозни средства.

На 20 септември Porsche обяви, че „поради пазарните условия“ ще отмени планираното пускане на пазара на нова линия електрически превозни средства.

Заповедта на президента на САЩ Доналд Тръмп за увеличаване със 100 пъти на таксата за виза, която позволява на технологичните и други иновативни компании активно да привличат талантливи работници от други страни, се обсъжда широко както в САЩ, така и в страните, които тя засяга, предимно Индия и Южна Корея.

От Индия и Южна Корея са абсолютно сигурни, че с този си ход Доналд Тръмп ще подкопае американското превъзходство в сферата на иновациите.

Големите технологични групи губят политическа битка в Брюксел за достъп до пазара на финансови данни на Европейския съюз, въпреки заплахите на Доналд Тръмп да накаже държави, които „дискриминират“ американските компании с по-високи мита.

С подкрепата на Германия, Европейската комисия предприема действия за изключване на „Мета“, „Епъл“, „Гугъл“ и „Амазон“ от нова система за споделяне на финансови данни, предназначена да позволи разработването на цифрови финансови продукти за потребителите.