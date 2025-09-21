Варшавското метро се сдоби с библиотека

Варшавското метро, следвайки примера на Ню Йорк, Лондон и Прага, най-накрая отвори своя собствена библиотека. Това е чудесна новина не само за любителите на книги, но и за всеки, който предпочита да използва публичния транспорт. Ето за какво става дума:

В подземията на полското столично метро е пълно с най-различни будки и книжарници, откъдето човек може да си купи всякакви книги. Ала в станция „Кондратович” в квартал „Бродно”, която в момента все още се строи, по информация на полската медия Zwieirciadło, на 4-ти септември отвори врати първата Метротека във Варшава.

Оттам всеки минувач не само ще може да си вземе книги назаем, но и да се събира с други читатели, любители на третото изкуство и известни писатели. Наред с това ще бъдат организирани и всякакви културни и интересни събития и вечеринки.

В центъра е Гжегож Клода.

„В този забързан свят библиотеките трябва да могат да посрещат приветливо и лесно своите верни почитатели. Вместо специално да се отбиват до някоя библиотека, връщайки се от работа или от задачки, варшавци и гостите на града ще могат директно да си вземат назаем по някоя книга и вкусна чаша кафе, на път за вкъщи.” – споделя Гжегож Клода, проектант на варшавската Метротека.

Новият културен кът се шири на площ от 140 кв. м. и включва тунели от етажерки за книги, рафтове, оформени като органични панделки, високи арки, напомнящи за фантастични дървета, както и живи растения и приветливи зони за релакс с машини за кафе и шоколад.

Компютърно генерирано изображение на Метротека.

Любопитно е да се спомене, че в новата Метротека се помещава колекцията от библиотеката, намирала се преди това на кръстовището на улиците „Кондратович” и „Лабишинска”.