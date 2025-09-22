Планетата гори, обяви Антонио Гутериш в началото на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, на което е и премиерът ни

„Днес не е време за празненства, а за припомняме на важни уроци. Единственият път към мира и към прекратяване на десетилетния конфликт между Израел и Палестина е прекратяването на войната, прекратяването на по-нататъшната окупация и терор“, обяви председателката на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Аналена Бербок, цитирана от ABC. По думите й войните в Газа и в Украйна – наред с други световни проблеми – показват нуждата от световно съгласие.

Генералният секретар на ООН – Антонио Гутериш – коментира, че към днешна дата принципите на ООН са атакувани, както никога досега.

„Докато ние се седим тук, хиляди цивилни хора са обект на атаки в Газа, в Украйна, в Судан и на други места. Бедността и гладът се увеличават. Планетата гори, като последствия от глобалното затопляне са и пожари, и наводнения. Светът става многополюсен. Но без силни общи институции, тази нова ситуация крие в себе си много рискове“, коментира Антонио Гутериш.

На фона на тези две изказвания очакванията са, че и палестинската независимост, и израелските действия в ивицата Газа ще бъдат обща тема по време на срещата в Ню Йорк на Организацията на обединените нации.

По-късно днес ще бъде проведена конференция, посветена на възможното решение да се създадат две държави за двата народа – палестинският и израелският. Тази среща ще се съпредседателства от Франция и САудитска Арабия. По този повод днес в Париж на Айфеловата кула бе проектирано и френското, и палестинското знаме.

Очакванията са, че Палестина ще бъде призната не само от Франция, но и от Белгия, Люксембург, Малта, Андора и Сан Марино. Пред американската телевизия CBS френският президент Еманюел Макрон заяви, че отказът да се признае искането на палестинците за собствена държава ги тласка към „Хамас“. Той допусна и че целта на израелските операции в Газа е прогонването на местното население. Според него обаче ако Израел изсели палестинците, нищо повече няма да е същото. Ето защо той обяви, че Франция не може – пряко или непряко – да съдейства на подобни намерения.

По отношение на критиките, че Франция не е поставила като условие за признаването на Палестина освобождаването на оставащите в плен на „Хамас“ израелски заложници, Макрон отговори, че от тяхното пускане на свобода ще зависи дали в Палестина ще има френско посолство.

В Лондон вече има палестинско посолство. Там бе издигнато националното знаме на Палестина пред сградата на досегашната дипломатическа мисия.

В Италия, където се провеждат протести срещу геноцида в Газа, официалните власти са сред онези западни държави, които са против признаването на палестинската независимост. Такава е и властта в Германия, макар че днес (22 септември) правителството в Берлин се противопостави на допълнителното анексиране на територии на Западния бряг от страна на Израел.

В същото време премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че страната му трябва да се бори както в ООН, така и на всички други нива и световни арени срещу фалшивата пропаганда, насочена срещу него и народа му и срещу призивите за палестинска държава.

Според Нетаняху тези призиви са опасни за съществуването на родината му и представляват абсурдна награда за тероризма.

Очаква се Нетаняху да говори пред Общото събрание на ООН в петък. На форума няма да присъства палестинският президент Махмуд Абас, тъй като САЩ му отказаха виза.

След очаквания ход на Франция САЩ ще останат единствената държава сред петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, която не признава Палестина.

Вчера (21 септември) американският първи дипломат – Марко Рубио коментира, че решението за признаването на Палестина на другите западни страни – е безразсъдно.

България е признала Палестина още през 1988 година. Днес министър-председателят на България Росен Желязков също участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН.

Темата на тазгодишната сесия – „По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“ – акцентира върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства, уточняват от пресслужбата на Министерския съвет.

Тази година България отбелязва 70 години като член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията.

„Страната ни остава застъпник за мир, основан на принципите на суверенитета, правата на човека и върховенството на закона. България е убедена, че гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще, затова тяхното участие е жизненоважно за изграждането на приобщаващи и устойчиви общества„, отбелязват от пресцентъра на Министерския съвет.

В този контекст България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта и остава ангажирана с действията на младите хора чрез инициативи като Пакта за бъдещето.

Страната ни разглежда инициативата „ООН-80“ като навременна възможност за съживяване на Организацията, повишаване на нейната отчетност и ефективност в напредъка по Програмата до 2030 година. Нейният успех ще потвърди колективния ни ангажимент към предвидим и основан на правила многостранен ред – такъв, в който никой не е изоставен, подчертават от екипа на Росен Желязков и на външния ни министър Георг Георгиев позицията, която страната ни защитава пред Общото събрание на ООН.