Денят по диагонал – 22 септември 2025 г.

Премиерът Росен Желязков отправи поздрав по случай Деня на независимостта. Той подчерта, че на 22 септември отбелязваме 117 години от събитие, постигнато със смелост, решителност и дипломатическа прозорливост.

По думите на министър-председателя суверенитетът се основава на стабилни институции и правова държава, а свободата придобива истински смисъл, когато мислим за бъдещите поколения – с обновени училища, иновативни университети и качествено образование.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров заяви пред БНТ, че по време на 90-дневния ремонт в ж.к. „Дружба-2“ спирането на топлоподаването за отделните абонати ще е между 7 и 15 дни, а не за целия период.

В началото услугата ще бъде преустановена за целия квартал за около три дни, докато се монтират спирателни арматури. След това работата ще продължи поетапно в отделни зони и карета от блокове.

Към средата на септември едва 17.4% от българите имат положително отношение към правителството на премиера Росен Желязков, докато 69.2% изразяват отрицателни нагласи. Останалите се колебаят.

Това показва изследване на социологическата агенция „Мяра“. Според анализа спадът е закономерен в хода на мандата, но е ускорен от нарастващите напрежения и сблъсъци с опозицията по ключови теми.

България ще се включи в инициативата на Европейския съюз за изграждане на „стена от дронове“ по източните граници на общността. Това съобщи говорителят на Европейската комисия Тома Рение.

Проектът за „стена от дронове“ се развива на фона на зачестилите руски провокации във въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония, посочи говорителят.

Новият 19-и пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, планиран за скорошно приемане, е договорен със Съединените щати. Френският външен министър Жан-Ноел Баро обяви това в ефира на TF1.

„Този ​​нов, мащабен пакет от санкции е първият, договорен със Съединените щати след завръщането на Доналд Тръмп на власт“, обяви Жан-Ноел Баро.

Министър-председателят Росен Желязков пристигна в Ню Йорк като ръководител на българската делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

По време на визитата си той ще изнесе реч пред Общото събрание, ще проведе срещи с представители на други държави, международни организации и на бизнеса, както и с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Властите на Обединеното кралство обмислят отмяна на таксите за „виза за таланти“, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

В статията се отбелязва, че британският премиер Киър Стармър проучва възможности за привличане на водещи учени, академици и дигитални експерти, за да стимулира икономическия растеж на Великобритания.

На панихидата за американския консерватор Чарли Кърк, президентът на САЩ Доналд Тръмп казал на предприемача Илон Мъск, че му липсва. Това съобщи британският вестник Daily Mail, цитирайки четеца по устни Никола Хиклинг.

Според Хиклинг, Тръмп е попитал Мъск как вървят нещата. След това президентът казал: „Илон, чух, че искаш да говориш“, на което Мъск свил рамене.