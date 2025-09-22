РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Българският Балзак“ – Владимир Зарев получи голямата награда „Христо Г. Данов“

Владимир Зарев

„Настоящият лауреат на Голямата награда „Христо Г. Данов е един от най-мощните гласове в българската литература. Определян като „Българският Балзак“, наградите и признанията, които е получил, са заслужено свидетелство за неговия принос към националната и европейската литература.“ Така министърът на културата Мариан Бачев започна представянето на носителя на Голямата награда „Христо Г. Данов“ – академик Владимир Зарев.

След това Бачев обърна внимание, че още с „Битието“ Зарев започва да гради своя голям разказ – за човека и за времето, за наследството и за корена.

„Книгите му за прехода – „Разруха“ и „Орлов мост“, са не просто художествени творби, а диагноза и портрет за обществото ни в едни от най-болезнените му години. Той е писател, чиито книги не само разказват за нас, а и ни карат да се питаме кои сме, накъде вървим и какви искаме да бъдем„, добави министърът на културата.

Награждаването протече на официална церемония в къщата музей на „Христо Г. Данов” в Стария град на Пловдив. Там днес (22 септември) бяха връчени Националните награди за принос в българската книжовна култура, носещи името на родоначалника на книгоиздаването в България.

Преди да обяви носителя на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура, министър Бачев поздрави всички номинирани и носителите на отличието в отделните категории с думите:

Вашият принос е неоценим, защото вие сте онези, които превръщате словото в мост между миналото и бъдещето, между поколенията и света. Благодаря на Вас и на безпристрастното жури, което с висока отговорност оцени постиженията на всички творци“.

Министър Бачев благодари и на партньорите от Община Пловдив, заедно с които Министерството на културата организира всяка година от 1999 г. насам връчването на наградите.

В категория „Българско издателство“ журито отличи издателство „Колибри“. Награда в категория „Автор на българска художествена литература“ бе присъдена на Неда Антонова за книгата „Плодовете зреят нощем“ (Издателство „ИК Хермес“).

549722993 1227545056079210 3671930291789747322 n

Отличието „Христо Г. Данов“ за „Преводач на художествена литература“ спечели Йордан Костурков за превода на „Старият антикварен магазин“ от Чарлз Дикенс (Издателство „Милениум Пъблишинг“).

В категория „Автор в областта на хуманитаристиката“ бе отличен Андрей Андреев за книгата „Летопис на Софийската филхармония – том I, II, III“ (Издателство „Лист“).

Наградата за „Автор на издание за деца“ бе за Лилия Старева и книгата й „Морски приказки“ (Издателство „Жанет 45“), а в категория „Художник или дизайн и оформление на книга“ статуетката отиде при Ясен Гюзелев за книгата „Всички приказки на Оскар Уайлд“, с автор Оскар Уайлд (Издателство „Колибри“).

Медията „Тоест“ бе отличена за рубриката „#На второ четене” в категорията „Представяне на българската книга“.

„Христо Г. Данов“ за „Библиотечно дело“ получи Димитър Минев, директора на Регионалната народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив,

549430378 1227562556077460 8919237450565480930 n

На носителите на наградата бяха връчени диплом, малка пластика и парична награда, а на номинираните – диплом. Автор на малката пластика – „Бухал“ е Диана-Мария Райнова.

