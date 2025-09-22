„Българският Балзак“ – Владимир Зарев получи голямата награда „Христо Г. Данов“

„Настоящият лауреат на Голямата награда „Христо Г. Данов е един от най-мощните гласове в българската литература. Определян като „Българският Балзак“, наградите и признанията, които е получил, са заслужено свидетелство за неговия принос към националната и европейската литература.“ Така министърът на културата Мариан Бачев започна представянето на носителя на Голямата награда „Христо Г. Данов“ – академик Владимир Зарев.

След това Бачев обърна внимание, че още с „Битието“ Зарев започва да гради своя голям разказ – за човека и за времето, за наследството и за корена.

„Книгите му за прехода – „Разруха“ и „Орлов мост“, са не просто художествени творби, а диагноза и портрет за обществото ни в едни от най-болезнените му години. Той е писател, чиито книги не само разказват за нас, а и ни карат да се питаме кои сме, накъде вървим и какви искаме да бъдем„, добави министърът на културата.

Награждаването протече на официална церемония в къщата музей на „Христо Г. Данов” в Стария град на Пловдив. Там днес (22 септември) бяха връчени Националните награди за принос в българската книжовна култура, носещи името на родоначалника на книгоиздаването в България.

Преди да обяви носителя на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура, министър Бачев поздрави всички номинирани и носителите на отличието в отделните категории с думите:

„Вашият принос е неоценим, защото вие сте онези, които превръщате словото в мост между миналото и бъдещето, между поколенията и света. Благодаря на Вас и на безпристрастното жури, което с висока отговорност оцени постиженията на всички творци“.

Министър Бачев благодари и на партньорите от Община Пловдив, заедно с които Министерството на културата организира всяка година от 1999 г. насам връчването на наградите.

В категория „Българско издателство“ журито отличи издателство „Колибри“. Награда в категория „Автор на българска художествена литература“ бе присъдена на Неда Антонова за книгата „Плодовете зреят нощем“ (Издателство „ИК Хермес“).

Отличието „Христо Г. Данов“ за „Преводач на художествена литература“ спечели Йордан Костурков за превода на „Старият антикварен магазин“ от Чарлз Дикенс (Издателство „Милениум Пъблишинг“).

В категория „Автор в областта на хуманитаристиката“ бе отличен Андрей Андреев за книгата „Летопис на Софийската филхармония – том I, II, III“ (Издателство „Лист“).

Наградата за „Автор на издание за деца“ бе за Лилия Старева и книгата й „Морски приказки“ (Издателство „Жанет 45“), а в категория „Художник или дизайн и оформление на книга“ статуетката отиде при Ясен Гюзелев за книгата „Всички приказки на Оскар Уайлд“, с автор Оскар Уайлд (Издателство „Колибри“).

Медията „Тоест“ бе отличена за рубриката „#На второ четене” в категорията „Представяне на българската книга“.

„Христо Г. Данов“ за „Библиотечно дело“ получи Димитър Минев, директора на Регионалната народна библиотека „Иван Вазов” в Пловдив,

На носителите на наградата бяха връчени диплом, малка пластика и парична награда, а на номинираните – диплом. Автор на малката пластика – „Бухал“ е Диана-Мария Райнова.