България ще участва в изграждането на „стена от дронове“ по източните граници на ЕС

България ще се включи в инициативата на Европейския съюз за изграждане на „стена от дронове“ по източните граници на общността. Това съобщи говорителят на Европейската комисия Тома Рение, предаде БНР.

Темата ще бъде обсъдена на онлайн среща на 26 септември с представители на България, Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и Украйна – държави, които са на първа линия и в близост до Русия. Срещата идва след обиколка на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс в региона.

Проектът за „стена от дронове“ се развива на фона на зачестилите руски провокации във въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония, посочи говорителят.