Доверието в кабинета на Росен Желязков спада до 17%, показва проучване на „Мяра“

Към средата на септември едва 17,4% от българите имат положително отношение към правителството на премиера Росен Желязков, докато 69,2% изразяват отрицателни нагласи. Останалите се колебаят. Това показва изследване на социологическата агенция „Мяра“. Според анализа спадът е закономерен в хода на мандата, но е ускорен от нарастващите напрежения и сблъсъци с опозицията по ключови теми.

В контраст с кабинета, президентската институция продължава да се ползва с по-голяма подкрепа – 44,6% позитивни срещу 37,9% негативни оценки. Макар и с известни колебания през годината, доверието към президента Румен Радев остава по-високо от това към другите институции.

Електоралните нагласи показват ясно лидерство на ГЕРБ-СДС с 26,9%. Второто място обаче е оспорвано – „Продължаваме промяната – Демократична България“ (13,9%), „Възраждане“ (13,7%) и „ДПС – Ново начало“ (13,6%) са почти изравнени. Следват БСП с 6,7%, МЕЧ с 6,6% и ИТН с 5,3%. „Величие“ получава 4,5%, а „Алиансът за права и свободи“ остава под бариерата с 2,6%.

Изследването е проведено между 4 и 12 септември 2025 година сред 802 пълнолетни граждани чрез интервюта лице в лице с таблети.