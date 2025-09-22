РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Официално: Кибератака е причинила срива на летищните системи в Европа

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ЕНИСА) обяви, че масовият срив на системите за електронно чекиране и регистрация на пътници на редица европейски летища е резултат от кибератака. В изявление на агенцията се уточнява, че разследването вече е в ход и се води от правоприлагащите органи, предаде Ройтерс.

Сред най-засегнатите е летището в Берлин, където и днес полетите закъсняват с над час. Това създаде допълнителни трудности за участниците в Берлинския маратон, които се прибираха по домовете си.

Хакерската атака е насочена срещу услугите на американската компания „Колинс Аероспейс“, която предоставя софтуер за чекиране на множество летища. Компанията съобщи, че вече е достигнала последен етап във възстановяването на мрежата си и работи съвместно с летищните и граничните служби за нормализиране на операциите.

