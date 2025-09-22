Наталия Киселова във Велико Търново: Днес ни е нужно да търсим и пазим онова, което ни обединява

„Днес ни е нужно да черпим сили и вдъхновение от делата и смелостта на предците ни. Днес ни е нужно да търсим и пазим това, което ни обединява, а не да демонстрираме това, което ни разделя„, това обяви във Велико Търново, в словото си по случай 22 септември – Денят на Независимостта – председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Днес ни е нужно да осъзнаем, че постигането на националните ни цели не е дар, а зависи само и единствено от нас. Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат – към неговите синове да бъдат обединени, за да са силни и независими.

Нека да помним Асеневци, които възстановиха независимата българска държавност в Средновековието. Нека да помним Паисий и неговата „История славянобългарска„, поставяща основата на национално-освободителното движение на българския народ от Османската империя.

Нека да помним свидните жертви, които дава българският народ в национално-освободителните борби, за църковната ни независимост, в Априлското въстание и за националното обединение.

От всеки български гражданин зависи – както да помним нашата славна история и предци, с които се гордеем, така и да запазим стремежа си към свободна и независима България, подчерта Киселова.

Тя припомни, че днес се навършват 117 години от паметния 22 септември 1908 година, когато именно в старопрестолния Търновград нашите предци обявяват Независимостта на България.

„С този акт една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната карта – като самостоятелна и независима държава. Тя стана възможна, след като Руско-турската освободителна война донесе Освобождение, а храбрите български капитани защитиха Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

С обявяването на Независимостта бе поставена поредната и, за съжаление, оказала се последна стъпка към осъществяването на възрожденския идеал за Национално обединение на всички земи, населени с българи, и за възкресяване на българската държава като свободна, обединена, незавесима и просперираща българска държава, за премахване на суверенитета на Великата порта върху българското Княжество, което следваше от Берлинския договор.

Историческото дело, което отбелязваме днес, е резултат от усилията на българската дипломация и на държавниците, които загърбиха своите партийни интереси и различия, за да отговарят на стремежа на нашия народ – към свобода, правда и обединение.

Длъжни сме да помним този исторически урок, който нашите държавници и дипломати ни дадоха. Те, обединени, не просто прокламираха Независимостта, а я защитиха и защитиха достойнството на българския народ.

С обявяването на независимостта си за пореден път след Освобождението и Съединението нашият славен и изстрадал народ заявява своята непримиримост спрямо това друг да определя бъднините му. Заявява и желанието си – България да бъде призната за единна и суверенна държава.

Това е поредното доказателство, че въпреки трудностите, българите са съхранили своя свободен дух, чест и достойнство и са готови да се опълчат срещу неправдите и да защитят националните ни интереси, отбеляза Киселова.

Накрая тя завърши словото си с думите: „Нека да пребъде свободна и независима България, честит празник, българи! Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!“