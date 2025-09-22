Български сдружения в Сърбия питат министър Георг Георгиев за Програмата за помощ на общностите ни в чужбина

Български сдружения в Сърбия изпратиха писмо до министър Георг Георгиев, в което настояват за незабавни и категорични действия във връзка с Програмата за подпомагане на българските общности в чужбина за 2025 година.

Програмата за подкрепа на организациите на български общности – с българско самосъзнание – в Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова и Северна Македония, беше приета през 2020 г. и приключи в края на 2024 г., припомня кореспондент на Българското национално радио.

В първата половина на 2025 г. Министерството на външните работи излезе с проектно предложение за удължаване на програмата до 2029 г., но вече четири месеца няма движение по него, се отбелязва в писмото, огласено от Културно-информационния център в Босилеград.

Благодарение на финансирането по тази програма в предишни периоди българските общности в чужбина съумяли в продължение на пет години да осъществят десетки проекти за запазване и развиване на българската просвета, култура и национално самосъзнание.

„Засега няма никаква реакция от министерството“, отбелязват авторите на писмото – представители на културни центрове, агенции, медии зад граница, които разчитат на финансовата подкрепа от България.