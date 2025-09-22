РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Български сдружения в Сърбия питат министър Георг Георгиев за Програмата за помощ на общностите ни в чужбина

Сърбия

Български сдружения в Сърбия изпратиха писмо до министър Георг Георгиев, в което настояват за незабавни и категорични действия във връзка с Програмата за подпомагане на българските общности в чужбина за 2025 година.

Програмата за подкрепа на организациите на български общности – с българско самосъзнание – в Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова и Северна Македония, беше приета през 2020 г. и приключи в края на 2024 г., припомня кореспондент на Българското национално радио.

В първата половина на 2025 г. Министерството на външните работи излезе с проектно предложение за удължаване на програмата до 2029 г., но вече четири месеца няма движение по него, се отбелязва в писмото, огласено от Културно-информационния център в Босилеград.

Благодарение на финансирането по тази програма в предишни периоди българските общности в чужбина съумяли в продължение на пет години да осъществят десетки проекти за запазване и развиване на българската просвета, култура и национално самосъзнание.

„Засега няма никаква реакция от министерството“, отбелязват авторите на писмото – представители на културни центрове, агенции, медии зад граница, които разчитат на финансовата подкрепа от България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени