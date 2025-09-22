РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Десетки хиляди протестираха в Будапеща срещу премиера Виктор Орбан

Около 50 000 души протестираха в Будапеща срещу премиера Виктор Орбан. Те се събраха на Площада на героите, а част от демонстрантите издигнаха балон във формата на зебра – животното се е превърнало в символ на разточителния живот на управляващия елит, след като зебри били заснети край имение на семейство Орбан.

Според протестиращите премиерът харчи публични средства за скъпи кампании, подвежда избирателите и насажда омраза с цел политическа изгода. Поводът за недоволството е планът на националистическото правителство да организира през октомври референдум за данъците, след като проправителствен сайт обяви, че опозицията възнамерява да ги повиши, ако спечели изборите през 2026 година.

Опозиционната партия „ТИСА“ на Петер Магяр, която води в социологическите проучвания, отхвърли твърденията и обвини Орбан, че лъже преди изборите. Според опозицията премиерът редовно разпространява насочващи въпросници, представяни като обществени консултации, за да изглежда, че има широка народна подкрепа. Те се изпращат по пощата и са придружени от скъпи рекламни кампании по телевизия, интернет и плакати, които често са насочени срещу опонентите му и засилват неговите послания, включително критиките към кандидатурата на Украйна за Европейския съюз.

Орбан отрича обвиненията и твърди, че тези инициативи не са пропаганда, а начин хората да изразяват мнението си. Правителството му настоява, че неговите „информационни кампании“ са фактически и необходими за повишаване на обществената осведоменост по важни въпроси.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

