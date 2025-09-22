Българските политици отправиха послания по повод Деня на независимостта

Премиерът Росен Желязков отправи поздрав по случай Деня на независимостта. Той подчерта, че на 22 септември отбелязваме 117 години от събитие, постигнато със смелост, решителност и дипломатическа прозорливост.

Желязков посочи, че независимостта не е подарък, а резултат от постоянство и воля, които трябва да защитаваме всеки ден. По думите му суверенитетът се основава на стабилни институции и правова държава, а свободата придобива истински смисъл, когато мислим за бъдещите поколения – с обновени училища, иновативни университети и качествено образование.

„Независимостта означава и да пазим границите си, да гарантираме сигурност и ред, за да бъде страната ни подредена и спокойна. Днес България върви уверено напред – пътуваме свободно и бързо. От 2026 г. българският дух ще оживее и в новите ни евромонети – с Мадарския конник, Свети Иван Рилски и Паисий Хилендарски, напомняйки на цяла Европа за нашата история, духовност и достойнство„, заяви още Желязков по повод празника.

Той завърши с послание, че независимостта се крепи на постоянство и единство, а „когато действаме заедно и с отговорност, можем да съхраняваме постигнатото и да градим нови успехи с национално самочувствие.“

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски също честити празника и отбеляза, че обявяването на независимостта е едно от най-великите събития в българската история. „С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало – свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба“, каза той.

Пеевски подчерта, че днес всички ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължаваме развитието на модерна, сигурна и стабилна България – държава, с която хората да се гордеят. Според него е важно да не се допуска отслабване или разрушаване на страната, разделение или нарушаване на демокрацията, като всеки такъв опит „ще срещне отпор“.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов също поздрави българите за 22 септември във „Фейсбук“. „Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!„, написа той.

„Както преди 117 години, така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално да търсим съюзници, за да постигнем целите си“. Това заяви председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова от Велико Търново, който и тази година, по традиция е център на честванията за 22 септември.

Според нея независимостта означава не само лична увереност, но и категорично отстояване на интересите на България. Посланието, което отправи тя, е девизът, изписан върху историческата сграда на Народното събрание – „Съединението прави силата„.

Президентът Румен Радев отбеляза, че независимостта не е просто историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес. „След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдещe. Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права“, написа във „Фейсбук“ държавният глава.

Според Радев успехът е възможен само когато правото е равнозначно на справедливостта, и Конституцията и законите стоят над политическите интереси.

„Уважаеми сънародници, честит празник! Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни. България е истински свободна и независима държава благодарение на тях! Затова днес не е просто почивен ден, а празник на силата и смелостта“, написа лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов във „Фейсбук“.