Премиерът Росен Желязков е в Ню Йорк за Общото събрание на ООН

Желязков за критиките на Радев: Няма да коментирам пловдивски сказки

Министър-председателят Росен Желязков пристигна в Ню Йорк като ръководител на българската делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН. По време на визитата си той ще изнесе реч пред Общото събрание, ще проведе срещи с представители на други държави, международни организации и на бизнеса, както и с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш. Премиерът ще вземе участие и в традиционния прием, даван от президента на САЩ Доналд Тръмп, както и във форум, организиран от Фондация „Низами Ганджеви“.

Темата на тазгодишния Общ политически дебат е “По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“. Тя поставя акцент върху необходимостта от засилване на многостранния подход чрез дипломация, конструктивен диалог и устойчиви партньорства. Фокусът на форума е насочен към равнопоставеността и взаимната свързаност на трите основни стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.

Сесията се провежда в символичен момент – през 2025 г. отбелязваме 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от присъединяването на България към организацията.

По случай 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България, премиерът Желязков ще бъде специален гост на официалния прием за българската общност, организиран от Генералното консулство на страната ни.

В състава на делегацията, ръководена от министър-председателя, са министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

