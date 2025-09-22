РЕГИСТРИРАЙ СЕ
В района на смолянската екопътека „Невястата“ откриха тяло на мъж

Екопътека „Невястата“ днес (21 септември) е затворена заради намереното по-рано днес тяло на около 30-годишен мъж, съобщи БТА. На мястото има екип на полицията, а обект на щателни процесуално-следствени действия е автомобил „Мазда“, паркиран до началото на екопътеката.

Разследващите взимат проби от колата. От Окръжната прокуратура в Смолян заявиха, че по-късно ще обявят дали тялото на починалия е намерено на самата пътека или в района.

Старши комисар Цанков уточни, че починалият не е местен, но не потвърди дали става дума за турист. По-рано днес от Окръжната прокуратура заявиха, че се работи по много версии, включително и за убийство.

