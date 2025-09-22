Два протеста – за топла вода и парно, и за канализация – събира гневни софиянци на „Цариградско шосе“

За 16.00 часа днес (22 септември) са обявени два протеста, които се очаква да затруднят движението по „Цариградско шосе“ на кръстовището с „Димитър Пешев“ в София.

Причината – „Цариградско шосе“ е входно-изходната артерия, през която преминава голяма част от входящия и изходящия автомобилен поток към Южна и Югоизточна България.

Единият протест е на жителите на Горубляне, които настояват да им бъде изградена канализация и да започне проектирането на булевардите от новия Подробен устройствен план (ПУП) на квартала. Те се оплакват, че в момента земите пустеят и върху тях се изсипват пръст и боклуци от строежи в цяла София.

Вторият протест – на живеещите в квартал „Дружба-2“ – е срещу обявения от „Топлофикация София“ 3-месечен ремонт, който се очаква да остави над 120 сгради или около 40 000 абоната без топла вода и парно за три месеца. Към момента е планирано спирането на топлоподаването да започне от 2 октомври.

Припомняме, че преди дни министърът на енергетиката Жечо Станков обяви, че е недопустимо да започват ремонти тъкмо когато наближава отоплителният сезон. Преди него – по същия казус – омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание с цел тя да изслуша изпълнителния директор на „Топлофикация София“, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и министъра на енергетиката.