РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Два протеста – за топла вода и парно, и за канализация – събира гневни софиянци на „Цариградско шосе“

два протеста

За 16.00 часа днес (22 септември) са обявени два протеста, които се очаква да затруднят движението по „Цариградско шосе“ на кръстовището с „Димитър Пешев“ в София.

Причината – „Цариградско шосе“ е входно-изходната артерия, през която преминава голяма част от входящия и изходящия автомобилен поток към Южна и Югоизточна България.

Единият протест е на жителите на Горубляне, които настояват да им бъде изградена канализация и да започне проектирането на булевардите от новия Подробен устройствен план (ПУП) на квартала. Те се оплакват, че в момента земите пустеят и върху тях се изсипват пръст и боклуци от строежи в цяла София.

Вторият протест – на живеещите в квартал „Дружба-2“ – е срещу обявения от „Топлофикация София“ 3-месечен ремонт, който се очаква да остави над 120 сгради или около 40 000 абоната без топла вода и парно за три месеца. Към момента е планирано спирането на топлоподаването да започне от 2 октомври.

Припомняме, че преди дни министърът на енергетиката Жечо Станков обяви, че е недопустимо да започват ремонти тъкмо когато наближава отоплителният сезон. Преди него – по същия казус – омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание с цел тя да изслуша изпълнителния директор на „Топлофикация София“, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и министъра на енергетиката.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени