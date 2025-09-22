Варненци излязоха на десети поред протест в подкрепа на Благомир Коцев

На националния празник – 22 септември – денят на Независимостта – десетки варненци се събраха на площад „Съединение“ (Червения площад), за да се включат в десетото поред протестно шествие в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев. Те настояват както за неговото освобождаване, така и за това – на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Протестът преминава под наслов „Шествие за независимост и свобода за политическите затворници“.

Протестиращите, които се движат в посока площад „Независимост“, издигат призиви „За Благо – за Варна“, „Свобода“, „Пеевски в затвора“ и „Искаме си кмета“. Сред множеството се виждат издигнати плакати с изобразен символ на забранителен знак със зачеркната главна бука „Д“.

Нa протеста е и съпругата нa Благомир Коцев, заедно със сина им.

Маршрутът на демонстрацията преминава по бул. „Осми приморски полк“ и бул. „Мария Луиза“ в посока Катедралата, а крайна точка е на площад „Независимост“ пред Съдебната палата.

Сред включилите се в протестното шествие бе и заместник-председателят на парламента и депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – Атанас Атанасов. Той обяви, че варненският кмет е съвременният политически затворник и обясни:

„Едно на ръка е, че няма никакви доказателства срещу този човек. Второто е, че мярката за задържане под стража не е наказание. Тя е превенция и би могла да бъде вземана само ако е налице едно обстоятелство – ако има опасност лицето да се укрие или да извърши друго престъпление. В случая нито едното, нито другото са налице, но го държат арестуван. Защо? Това е репресия. Управляващите узурпираха репресивната власт и се разправят с опозицията„, подчерта Атанасов.

Припомняме, че утре (на 23 септември) предстои Софийският апелативен съд да разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Бившият заместник-кмет Диан Иванов, който се смята за основен свидетел по делото, публикува ново съобщение в социалните мрежи, в което заяви, че в показанията си, дадени според него под натиск и заплахи, не уличава кмета в извършване на престъпление.