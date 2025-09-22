Атанас Зафиров обяви в Армения, че ще работи да не се спират директните полети София-Ереван-София

Вицепремиерът Атанас Зафиров увери Групата за приятелство между Армения и България, че е провел лични срещи за изясняване на два ключови въпроса – за назначаването на служител по търговско-икономическите въпроси в посолството на България в Ереван и за предотвратяване спирането на директните полети София-Ереван-София, осъществяващи се от авиокомпанията WizzAir.

Това стана по време на днешното посещение (на 22 септември) на Зафиров и водената от него делегация в Националното събрание на Република Армения, където той се срещна с Бабкен Тунян, председателят на групата за приятелство Армения-България в арменския парламент.

По време на срещата бяха обсъдени няколко важни за двустранните отношения направления, а именно издигането им в „стратегическо партньорство”, засилването на търговско-икономическия обмен, развитието на туризма, възможността за споделяне на добри практики и помощ от страна на България в процеса на развитие на Армения, най-вече в контекста на евроинтеграцията на страната.

Специално внимание се обърна и на арменската АЕЦ, като се заяви готовност България да окаже експертна помощ в експлоатацията ѝ, в контекста на геополитическата среда. Последно, но не по важност, българската страна изрази своето удовлетворение от последните развития по армено-азербайджанския въпрос, тъй като мирът и стабилността са ключови за развитието на държавата във всеки един аспект.