2% данък богатство е „абсолютният минимум“ за Франция, според икономиста Тома Пикети

Предложеният 2% данък върху богатството, който е в центъра на бюджетния скандал във Франция, е необходим, но недостатъчен, за да се справи с фискалните предизвикателства пред страната, заяви Тома Пикети.

„Това е абсолютният минимум“, коментира френският икономист пред радио „Блумбърг“. И отбеляза, че „проблемът е, че е твърде малък, като се има предвид размерът на публичния дълг плюс размера на всички необходими нови инвестиции.“

Облагането с данъци на богатите отново е на дневен ред в Париж, тъй като премиерът Себастиан Льокорню се опитва да получи подкрепа от опозиционните партии за бюджет, който да намали огромния бюджетен дефицит на страната.

Законодателите социалисти, които вероятно ще играят ключова роля при одобряването на финансовите законопроекти, настояват за предложението, кръстено на икономиста Габриел Зукман, за 2% данък върху лични състояния над 100 милиона евро.

Правителствата на френския президент Еманюел Макрон подкрепят глобалните опити за облагане на милиардерите, но се противопоставят на данъка Зукман на национално ниво, твърдейки, че това би навредило на инвестициите и работните места.

Милиардерът Бернар Арно – основател и главен изпълнителен директор на луксозния конгломерат LVMH, се присъедини към дебата през уикенда, наричайки Зукман „крайноляв активист“. Никола Дюфурк – ръководител на държавната инвестиционна банка Bpifrance, пък заяви, че идеята е „комунистическа“ и „налудничава“.

Пикети, чийто труд върху неравенството и милиардерите предизвика дългогодишен дебат сред икономистите, заяви, че данъкът Зукман може да донесе между 20 и 25 милиарда евро годишно на френската хазна. Той каза, че милиардерите биха могли да избегнат данъка или да напуснат страната. За да се предотврати подобен сценарий, Пикети предлага система, при която лицата ще носят отговорност пропорционално на броя години, които са живели във Франция – дори и такъв механизъм да не съществува в момента.

„Ако не го платите, се поставяте в същото положение като всеки, който реши да не плаща данък – активите ви могат да бъдат замразени, можете да бъдете арестувани на летището“, каза той. „Такъв е животът на нормалните хора.“