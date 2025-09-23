РЕГИСТРИРАЙ СЕ
САЩ губят надпреварата за чиста енергия с Китай

Wall Street Journal съобщава, че САЩ значително изостават от Китай по отношение на скоростта на прехода си към възобновяема енергия.

Както отбелязва вестникът, Китай активно преминава към зелена енергия, докато Съединените щати, под ръководството на Доналд Тръмп, са се фокусирали върху производството на петрол и газ.

Според Масачузетския технологичен институт и Rhodium Group, през второто тримесечие на тази година, за първи път в историята, американските компании са отменили повече проекти за възобновяема енергия, отколкото са обявили.

Инвестициите в чиста енергия са намалели с 51% в сравнение с първото тримесечие.

Организацията за застъпничество E2 е изчислила, че през първата половина на годината в САЩ са били отложени или отменени проекти за електрически превозни средства, батерии, слънчеви панели, вятърни турбини и други проекти за възобновяема енергия на стойност 22 милиарда долара.

Междувременно в Китай през първите седем месеца на годината са били пуснати в експлоатация 277 гигавата вятърна и слънчева енергия. Това е четири пъти повече от планирания капацитет на правителството на САЩ за цялата 2025 година.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

