Италия първа в ЕС приема закон за изкуствения интелект

Италианският парламент одобри първия всеобхватен закон за изкуствения интелект в Европейския съюз. Новото законодателство въвежда строги разпоредби относно използването на технологията, включително наказателна отговорност за създаването на злонамерени deepfake-ове и ограничаване на достъпа за непълнолетни.

Законът, иницииран от правителството на Джорджо Мелони, установява принципи за ориентирано към човека, прозрачно и безопасно използване на изкуствения интелект. Той се прилага за ключови сектори, включително здравеопазване, труд, публична администрация и правосъдие, като изисква задължителен човешки надзор върху решенията, свързани с изкуствения интелект. Според Ройтерс, незаконното разпространение на злонамерено съдържание, като deepfake-ове, се наказва с присъда от една до пет години затвор. Използването на изкуствен интелект за извършване на престъпления, като измама или кражба на самоличност, ще бъде наказано с по-строги санкции.

Достъпът до системи с изкуствен интелект за деца под 14 години ще бъде ограничен

и ще изисква задължително родителско съгласие. В областта на авторското право, произведенията, генерирани от изкуствен интелект, ще бъдат защитени, ако са резултат от интелектуален труд.

Законът също така разрешава отпускането на до 1 милиард евро от държавния фонд за рисков капитал за инвестиции в компании, работещи в областта на изкуствения интелект, киберсигурността и телекомуникациите.

Италианската дигитална агенция и Националната агенция за киберсигурност ще наблюдават прилагането на това законодателство.