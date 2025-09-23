Армията предупреди за ниско прелитащи самолети над половин България

Армията предупреди за големи ниско прелитащи самолети над половин България. Това стана в началото на мащабната международна летателна тренировка European Spartan Exercise 2025 (ESE 25), която тръгна с официална церемония в авиобаза „Безмер“.

България е домакин на учението, което ще продължи до 3 октомври и в него ще вземат участие военнослужещи от военновъздушните сили на Италия, Испания, Гърция и Литва.

Командирът на учението полк. Лазарин Лазаров обясни, че основната цел е съвместна подготовка – планиране, организация и изпълнение на полети по общи правила. Ще се тренират полети на малка височина, в планински терени, тактически заходи за кацане, десантиране на товари и парашутисти.

Полковник Милен Димитров, командир на авиобаза „Безмер“, увери, че хората не бива да се притесняват от ниско прелитаща авиация, тъй като това е част от планираното учение. Основните дейности ще се провеждат на летищата „Безмер“ и „Чешнегирово“.

В учението ще участват четири военнотранспортни самолета „Спартан“ (C-27J Spartan), както и за първи път — самолет Casa C-295 от Испания. Целта е да се повиши оперативната съвместимост между участващите страни и да се използват по-ефективно наличните ресурси, обясни още командирът на учението полк. Лазаров.

Той подчерта, че „Европейски Спартан“ не е само летателна тренировка, а се фокусира и върху обмяна на знания между инженерно-техническия състав. Основното предизвикателство е пълната подготовка на самолетите за различни мисии – например, след медицинска евакуация, да бъдат бързо пригодени за транспорт на войски или техника.