РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Армията предупреди за ниско прелитащи самолети над половин България

Армията предупреди за ниско прелитащи самолети над половин България

Армията предупреди за големи ниско прелитащи самолети над половин България. Това стана в началото на мащабната международна летателна тренировка European Spartan Exercise 2025 (ESE 25), която тръгна с официална церемония в авиобаза „Безмер“.

България е домакин на учението, което ще продължи до 3 октомври и в него ще вземат участие военнослужещи от военновъздушните сили на Италия, Испания, Гърция и Литва.

Командирът на учението полк. Лазарин Лазаров обясни, че основната цел е съвместна подготовка – планиране, организация и изпълнение на полети по общи правила. Ще се тренират полети на малка височина, в планински терени, тактически заходи за кацане, десантиране на товари и парашутисти.

Полковник Милен Димитров, командир на авиобаза „Безмер“, увери, че хората не бива да се притесняват от ниско прелитаща авиация, тъй като това е част от планираното учение. Основните дейности ще се провеждат на летищата „Безмер“ и „Чешнегирово“.

В учението ще участват четири военнотранспортни самолета „Спартан“ (C-27J Spartan), както и за първи път — самолет Casa C-295 от Испания. Целта е да се повиши оперативната съвместимост между участващите страни и да се използват по-ефективно наличните ресурси, обясни още командирът на учението полк. Лазаров.

Той подчерта, че „Европейски Спартан“ не е само летателна тренировка, а се фокусира и върху обмяна на знания между инженерно-техническия състав. Основното предизвикателство е пълната подготовка на самолетите за различни мисии – например, след медицинска евакуация, да бъдат бързо пригодени за транспорт на войски или техника.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени