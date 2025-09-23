Nvidia инвестира 100 млрд. долара в OpenAI за AI инфраструктура

Компанията за генеративен изкуствен интелект OpenAI, ще получи до 100 милиарда долара инвестиции от гиганта в производството на чипове Nvidia, което ще затвърди позициите на двете компании като лидери в надпреварата за създаване на изкуствен интелект. Фирмите заявиха, че това ще позволи на OpenAI да разшири мрежата си от центрове за данни, необходими за захранването на ChatGPT, чийто седмични потребители през август набъбнаха до 700 милиона в целия свят.

За целта ще са нужни 10 гигавата електроенергия – еквивалент на потреблението на около 8 милиона домакинства. Не беше обявен конкретен график за изграждането. „Това е гигантски проект“, каза главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг в съвместно участие по CNBC заедно с изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман и президента на компанията Грег Брокман.

Алтман заяви, че инвестицията представлява залог, че настоящите възможности на продуктите с изкуствен интелект и финансовата възвръщаемост от тях могат да бъдат значително подобрени.

„Има три неща, които OpenAI трябва да прави добре … страхотни AI изследвания … продукти, които хората искат да използват … и да намерим решение за това безпрецедентно инфраструктурно предизвикателство“, допълни Алтман.

Акциите на Nvidia поскъпнаха с над 3% – или с около 200 милиарда долара – при обявяването на инвестицията, увеличавайки преднината ѝ на публично търгувана компания с най-високата пазарна оценка на глобуса, оценявана на почти 4.5 трилиона долара.