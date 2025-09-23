Българите напускат дома на родителите си на 28 години – по-рано от преди, но по-късно от средното за ЕС

Средната възраст, на която българите напускат дома на родителите си, е малко над 28 години. Това показват данни на Евростат за 2024 година. Това е с около две години по-рано в сравнение с 2022 година, когато страната ни беше сред държавите с най-късно отделяне. Средното равнище за Европейския съюз е 26 години.

Най-дълго младите хора остават при родителите си в Хърватия, Словакия и Гърция – около 31 години, докато най-рано се отделят младите във Финландия – на едва 21 години и половина. В Дания и Швеция също средната възраст е под 22 години. България е в групата между 28 и 30 години заедно с Португалия и Словения.

Евростат отбелязва, че високите разходи за жилище влияят особено силно върху младите. През 2024 година близо 10% от хората на възраст 15–29 години в ЕС са живели в домакинства, които отделят над 40% от доходите си за жилищни разходи, при малко над 8% за общото население.