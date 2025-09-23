В 10 нови участъка по първокласни пътища се измерва средната скорост

Добавени са нови 10 отсечки от първокласната пътна мрежа, на които се контролира средната скорост, след като са преминали проверка от Българския институт по метрология. Така общият брой на участъците със секторен контрол на скоростта вече е 38, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, нарушението се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.

Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са: