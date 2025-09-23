Равенството между половете не е само политическа цел, а необходимост, обяви Гуцанов на Общото събрание на ООН

“Равенството между половете не е само политическа цел – то е необходимост”, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на Среща на високо ниво на Общото събрание на ООН по случай 30-ата годишнина от Четвъртата световна конференция за жените, която се проведе в централата на Организацията на обединените нации, съобщават от пресцентъра на социалното министерство.

По думите на Гуцанов, през последните години дебатът по тази тема се е изместил в грешна посока и темата е дискредитирана.

„Ето защо е абсолютно жизненоважно да върнем дебата там, където е мястото му – към правата на жените, към техния равен достъп до образование, пазар на труда, развитие, възможности в живота и правото на избор. Време е дебатът да бъде насочен към справедливостта“, допълни той, потвърждавайки ангажимента на страната ни за насърчаване на равенството между половете.

Министърът е подчертал още, че България е привела националните приоритети в съответствие с Пекинската декларация и платформа за действие за равенство, развитие и мир, както и с Целите за устойчиво развитие на ООН, става ясно от прессъобщението.

„Борбата с насилието и закрилата, и подкрепата на жертвите също са изключително важен приоритет“, подчерта министър Гуцанов.

Припомняме, че по-рано днес (23 септември) Гуцанов, който е част от делегацията на министър-председателя Росен Желязков за 80-ата сесия на ООН, сподели от Ню Йорк, че само за 24 часа от началото на проекта „Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас.