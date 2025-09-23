България няма да променя данъчната си система и политика, заяви Теменужка Петкова

България няма да променя данъчната си система и политика. Това заяви във Велико Търново финансовият министър Теменужка Петкова в коментар на заключенията от последната мисия на Международния валутен фонд у нас и направените препоръки.

„Данъците в България остават непроменени, пред правителството не стои подобна задача нито за тази, нито за следващата година“, категорична бе Петкова. По думите, ѝ предложението на МВФ за въвеждане на прогресивно подоходно облагане не се отправя за първи път, но „към настоящия момент тази тема не стои на дневен ред“. Министърът уточни, че Фондът е посочил подобна промяна като възможност в средносрочен план, след оптимизация на публичните разходи за здравеопазване, образование и инфраструктура.

Петкова коментира и оценката на МВФ, че политическата нестабилност остава ключов риск. „Евентуалното връщане на политическата несигурност на практика ще доведе до това да не могат да бъдат реализирани ползите от въвеждане на еврото в България. В тази връзка искам да обърна внимание на колегите от ПП–ДБ, които неистово искат да свалят правителството, до какво ще доведе това и към какво тласкат държавата“, каза тя.

Финансовият министър отбеляза, че на този етап кабинетът не планира актуализация на тазгодишния бюджет. Дали ще има промени в отделни държавни дейности – като заплати или социални плащания, ще зависи от предложенията на отделните министерства. Петкова направи изявлението си по време на информационна среща за въвеждането на еврото, която се проведе във Велико Търново.