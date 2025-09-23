Omnicare от групата на CVS подава заявление за фалит след присъда от 949 млн. долара

Дъщерното дружество на фармацефтичният гигант CVS Health Corp., Omnicare Inc. подаде заявление за фалит, след като доставчикът на фармацевтични услуги бе осъден да плати 949 милиона долара за твърдения, че неправомерно е отпускал рецептурни лекарства на лица, изискващи непрестанни дългосрочни грижи.

Omnicare и определени свързани дружества потърсиха защита от кредиторите по Глава 11 от Закона за фалитите в съда в Тексас в понеделник (22 септември), като посочиха активи за поне 100 милиона долара и пасиви между 1 и 10 милиарда долара.

Omnicare е осигурил финансиране от 110 млн. долара, за да покрие операциите си по време на съдебния процес, който ще ѝ даде възможност да оцени опции за разрешаване на присъдата или преструктуриране/продажба на бизнеса.

Заявлението по Глава 11 вероятно ще спре усилията на правителството за събиране на сумата. Omnicare уверява, че ще продължи да осигурява безопасни и надеждни фармацевтични услуги на клиентите и обитателите на заведения за дългосрочни грижи без прекъсване. Делото е регистрирано под номер 25-80486 в Съда по фалити на САЩ за Северния район на Тексас.