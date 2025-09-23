РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Omnicare от групата на CVS подава заявление за фалит след присъда от 949 млн. долара

Omnicare от групата на CVS подава заявление за фалит след присъда от 949 млн. долара

Дъщерното дружество на фармацефтичният гигант CVS Health Corp., Omnicare Inc. подаде заявление за фалит, след като доставчикът на фармацевтични услуги бе осъден да плати 949 милиона долара за твърдения, че неправомерно е отпускал рецептурни лекарства на лица, изискващи непрестанни дългосрочни грижи.

Omnicare от групата на CVS подава заявление за фалит след присъда от 949 млн. долара

Omnicare и определени свързани дружества потърсиха защита от кредиторите по Глава 11 от Закона за фалитите в съда в Тексас в понеделник (22 септември), като посочиха активи за поне 100 милиона долара и пасиви между 1 и 10 милиарда долара.

Omnicare от групата на CVS подава заявление за фалит след присъда от 949 млн. долара

Omnicare е осигурил финансиране от 110 млн. долара, за да покрие операциите си по време на съдебния процес, който ще ѝ даде възможност да оцени опции за разрешаване на присъдата или преструктуриране/продажба на бизнеса.

Omnicare от групата на CVS подава заявление за фалит след присъда от 949 млн. долара

Заявлението по Глава 11 вероятно ще спре усилията на правителството за събиране на сумата. Omnicare уверява, че ще продължи да осигурява безопасни и надеждни фармацевтични услуги на клиентите и обитателите на заведения за дългосрочни грижи без прекъсване. Делото е регистрирано под номер 25-80486 в Съда по фалити на САЩ за Северния район на Тексас.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени