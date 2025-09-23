Белият дом ще спасява Аржентина и приятеля си Хавиер Милей

Президентът на Аржентина Хавиер Милей ще проведе важни разговори със стопанина на Белия дом в кулоарите на Общото събрание на ООН на 23 септември за обещаната от Доналд Тръмп финансова помощ на идеологическия му съюзник след дни на пазарни сътресения.

Администрацията на американския президент обеща ден по-рано (на 22 септември) да направи всичко необходимо, за да подкрепи изпадналата в затруднения аржентинска икономика, хвърляйки спасителен пояс на лидера й преди законодателните избори в страната на 26 октомври, на които трябва да бъдат попълнени половината места в Камарата на депутатите и една трета в Сената. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт заяви, че „всички опции“ са на масата в подкрепа на Милей: заеми на централната банка на Аржентина, директни покупки на аржентинско песо, както и на деноминиран в щатски долари аржентински държавен дълг от Фонда за стабилизиране на валутния обмен на Министерството на финансите, за да задържат стопанството на страната на повърхността.

„Аржентина е системно важен съюзник на САЩ в Латинска Америка и Министерството на финансите е готово да направи каквото е необходимо в рамките на своя мандат, за да я подкрепи“, написа Бесент в социалните медии.

Пазарната оценка на аржентинската валута падна през последните седмици на фона на опасения за политическия контрол на Милей върху правителството. Но след обещанието за подкрепа от Бесент, песото се оживи и поскъпна с 6% в началото на седмицата. Доходността на аржентинския доларов дълг (която е обратно пропорционално на цените) падна с 3.7 процентни пункта, въпреки че остава с повече от 10 пункта над аналогичните по срочност американски държавни облигации.

Пазарните колебания и намаляващата обществена подкрепа са най-големите изпитания за Милей откакто той спечели изборите през 2023 г., обещавайки да стабилизира икономиката, стигнала до ръба на хиперинфлация. Аржентинските активи потънаха през септември след като партията на президента се представи далеч по-зле от очакваното на регионални избори. Резултатът подхрани съмненията на инвеститорите, че икономистът либертарианецът може да разшири подкрепата си за пропазарната си програма за реформи на националните междинни избори през октомври.

Помощта от Съединените щати може да помогне на Милей – един от малкото съюзници на Тръмп в Латинска Америка – да избегне финансова криза преди вота през идния месец.

Аржентинският лидер се бори да овладее масовото обезценяване на песото, като през миналата седмица централната банка похарчи над 1.1 милиарда долара в подкрепа на националната валута само за три дни. Това разтревожи притежателите на облигации, които се опасяват, че паричната институция може да похарчи голяма част от оскъдните си валутни резерви, ако валутните колебания продължат.

Милей ухажва ентусиазирано приятеля си Тръмп, откакто встъпи в длъжност през декември 2023 година. Той е посетил близо 10 пъти Съединените щати, говорил е на няколко събития на Консервативната конференция за политически действия, а през септември 2024-а нарече Тръмп „един от двамата най-значими политици на планетата Земя“, освен себе си. На 22 септември пък аржентинският лидер благодари на Бесент за „безусловната подкрепа“ за аржентинския народ.

„Тези от нас, които защитават идеите за свобода, трябва да работят заедно за благополучието на нашия народ“, добави той.

Тръмп, от своя страна, определя Милей като свой „любим президент“, като сродна политическа душа. Поради близките им отношения, стопанинът на Белия дом задълбочи връзките между Съединените щати и Аржентина, засилвайки стратегическото ѝ значение. Нейното стопанство е все по-важно за американците, защото се конкурира с Китай за влияние в Латинска Америка и търси по целия свят стратегически минерали като литий, който аржентинците притежават.

Откакто встъпи в длъжност през 2023-а, Милей въведе политики за ограничаване на фискалните дисбаланси и инфлацията, като намали държавните разходи и субсидиите. Но напоследък претърпя неуспехи, включително двуцифрено поражение на междинните провинциални избори, корупционен скандал за медицински договори, свързани със сестра му Карина Милей, и три гласувания в Конгреса, които отмениха ветото му и възстановиха финансирането за общественото здравеопазване и образование. Президентът твърди, че тези мерки застрашават фискалния баланс, който той рекламира като най-голямото си постижение.

Буенос Айрес вече получи обещания за многостранно финансиране от над 40 милиарда долара през тази година, тъй като финансовите институции се стремят да укрепят правителството и да прекратят дългогодишния цикъл на обезценяване на песото и на необслужване на дългове на страната.

Международният валутен фонд одобри нов заем от 20 милиарда долара през април, включително необичайно голямо авансово плащане от 12 милиарда долара, за да попълни резервите на централната банка и да помогне на Милей да облекчи валутния контрол. Въпреки това, Аржентина оттогава не успява да изпълни целевите параметри на програмата на МВФ за възстановяване на резервите в твърда валута, от които Аржентина ще се нуждае в дългосрочен план, за да изплати задълженията на инвеститорите в дълговни книжа и да стабилизира националната парична единица.

Управляващият директор на Фонда Кристалина Георгиева приветства съобщението на Бесънт за нова подкрепа на 22 септември, заявявайки, че това „подчертава ключовата роля на партньорите в насърчаването на силни политики за стабилизация и растеж в полза на народа на Аржентина“.

Страната трябва да изплати близо 10 милиарда долара по дълга към МВФ през първата половина на 2026 година. В приблизително 164-те милиарда долара, отпуснати от Международния кредитор на страни по света, Буенос Айрес има дял от около 35 процента. Аржентина е получила 23 пакета от заеми от МВФ от 1958 г. насам, според Института за международна икономика „Питърсън“.

