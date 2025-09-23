Терзиев очаква прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“

Кметът на София Васил Терзиев заяви във „Фейсбук“, че разчита прокуратурата да извърши подробно разследване на управлението на „Топлофикация“ за последните 15 години, защото според него софиянци заслужават истината, а виновните – да понесат отговорност.

„Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“. Точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са далеч от хората, но близо до ресурсите„, написа още столичният кмет.

По-рано днес лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски заяви в позиция, че „кризата с парното в „Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев“.

Столичният градоначалник от своя страна посочи, че „Топлофикация София“ е в изключително лошо финансово и техническо състояние още преди началото на неговия мандат и че дружеството продължава да се управлява от ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“, а не от него или от екипа му.

„А що се отнася до „съветите“ на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символът на разрухата „феноменът Пеевски“, отбеляза Терзиев.

Вчера жители на столичния квартал „Дружба 2“ излязоха на протест срещу планираното спиране на парното и топлата вода за три месеца, като блокираха движението по бул. „Цариградско шосе“.

Кметът на София обяви, че е сформирана работна група с участието на общински съветници, която ще подготви външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация София“. По думите му, хиляди семейства в квартала са поставени в абсурдна ситуация – да останат без отопление и топла вода в разгара на зимата.