„Дженерали Застраховане“ приключи придобиването на бизнеса на ОЗОФ „Доверие“

Официално приключи планираната интеграция между “Дженерали Застраховане“ АД и „Обединен здравноосигурителен фонд “Доверие” ЗАД с прехвърлянето на застрахователния портфейл от „Доверие ЗАД“ към „Дженерали Застраховане“. Това се случи след като Комисията за финансов надзор одобри тази стъпка с решение, което влиза в сила от 20 септември. 

С последната фаза по интеграция между двете дружества, “Дженерали Застраховане” ще затвърди позицията си в здравното застраховане на българския пазар, отбелязват от дружеството. Общият портфейл го поставя на една от водещите позиции в този сегмент.  

През февруари тази година мажоритарният акционер в компанията – „Дженерали ЦИЕ Холдинг“ Б.В., получи всички необходими регулаторни одобрения за придобиването на ОЗОФ „Доверие” ЗАД.

Прехвърлянето на портфейла на дружеството е последваща стъпка от планираната интеграция.

Николай Станчев, главен изпълнителен директор на „Дженерали Застраховане“ отбелязва, че с влизането в сила на решението на КФН започва финалната фаза от интеграцията с ОЗОФ “Доверие” ЗАД. „Всички екипи работят в синхрон по одобрените интеграционни планове, като приоритет остава осигуряването на непрекъснато и ефективно обслужване на нашите клиенти“. 

Придобиването на ОЗОФ „Доверие“ ЗАД е в пълно съответствие с новия стратегически план на Група Generali – „Партньор за цял живот 27: Път към съвършенство“. Сделката допринася за ускоряване на растежа в печелившите сегменти и засилва позициите на “Дженерали Застраховане” АД в здравното застраховане в България. 

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги

и такива, свързани с управлението на активи, в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от 82.5 милиарда евро за 2023 година. С повече от 82 000 служители, обслужващи 70 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. 

„Дженерали Застраховане” АД – София притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност от март 1998 година.  То е част от Група Дженерали. 

ОЗОФ „Доверие“ ЗАД е изцяло частно дружество, с общ премиен приход от 14.5 милиона евро за 2023 г. и приблизително 53 служители. То оперира чрез директни канали и брокери.  

