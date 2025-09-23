Богдан Богданов: Истинското лице на Пеевски лъсна – иска да прибере цялата държава (част 1)

След медиите, сега се овладява и официалният информационен поток – националната статистика, смята Богдан Богданов

На Пеевски и Борисов ще кажа едно: нямаме никакъв страх от тях, можем да ги гледаме в очите, да ги разобличаваме, да се надсмиваме над глупостите им, за говорим истината, въпреки тежките им охрани.

Истинското лице на Пеевски лъсна, той вече иска да прибере цялата държава и с нея да се случи всичко това, което стана с Булгартабак, Лафка и КТБ. Борисов също започна да осъзнава какво се случва. Наясно е, че той е следващият.

Пеевски е санкциониран по „Магнитски“ не само заради корупция, а и по казуси, засягаши националната и общоевропейската сигурност.

Явно е, че България е в период на пълно дискредитиране на институциите. Вотът на недоверие имаше за цел да освети именно това. Институциите са завладяни, но в тях остават много честни и способни хора. Всички кризи в страната, включително безводието, произлизат от това.

България ще търпи санкции за „превземането“ на НСИ.

Ключови силови и правосъдни институции са с временни ръководства, за да бъдат контролирани: КПК, ДАНС, прокуратурата, ВСС, ИВСС.

Бюджетът няма да бъде изпълнен – казахме го още в началото, казва го сега и МВФ.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов, бивш министър на икономиката и индустрията.

Още от интервюто:

Защо последният вот на недоверие се приема за успешен, въпреки гласуването в парламентарната зала?

Защо хора от СОБТ охраняват редовия депутат Делян Пеевски?

Защо за управляващите кръгове е важно да овладеят НСИ?

Кой използва смъртта на полицая Ивайло Попов за политически цели?

Възможно ли е установяването на „демократична диктатура“ в България?

На дневен ред ли е „белият автобус“?

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ