Денят по диагонал – 23 септември 2025 г.

Международният валутен фонд прогнозира, че инфлацията в България ще остане сравнително висока, но ще започне постепенно да се успокоява през следващите години. Очаква се средната ѝ стойност да бъде около 3,5 процента през 2025 и 2026 година, след което да намалее допълнително. Основният двигател на това покачване са заплатите, които растат бързо на фона на рекордно ниска безработица и много напрегнат пазар на труда. Въпреки това икономиката запазва добра динамика и според експертите на Фонда ще нарасне с около три процента през идните две години, движена от частното потребление и възстановяването на инвестициите. Силен ръст има и при ипотечното кредитиране, което е довело до поскъпване на жилищните имоти с повече от 15 процента, като част от кредитите се използват за закупуване на необитавани жилища с инвестиционна цел. Препоръките са част от заключителния доклад на мисията на Фонда у нас.

Добавени са нови 10 отсечки от първокласната пътна мрежа, на които се контролира средната скорост, след като са преминали проверка от Българския институт по метрология. Така общият брой на участъците със секторен контрол на скоростта вече е 38, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Гръцкият парламент обяви на 3 септември драконовски мерки срещу миграцията, които увеличават наказанията за нелегалните, търсещи убежище, и ускоряват депортирането им. Това решение беше остро критикувано от агенцията на ООН за бежанците и от правозащитни организации. През уикенда министърът по миграцията Танос Плеврис представи основните моменти в новия закон, който до дни влиза за гласуване в парламента. Той обяви, че Гърция отказва да приеме 60 000 мигранти от Германия, а вместо това ще се фокусира върху легална миграция с работни визи.

Русия не трябва да се оплаква в Организацията на обединените нации, ако нейните ракети или военни самолети бъдат свалени, след като навлязат във въздушното пространство на НАТО, предупреди в понеделник (22 септември) министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски.

Осъдиха окончателно Калина Сакскобургготска за шофиране след употреба на алкохол, съобщи БНТ. Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена през април 2024 година – 8 месеца условно, както и глоба от 200 лева.