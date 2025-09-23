Dacia Bigster получава спортен и офроуд тунинг

Немският дилър Carpoint, известен с проектите си, базирани на Dacia Duster, е разработил два тунинг комплекта за кросоувъра Bigster – спортна и офроуд версия. Първата версия се нарича Redust Sport. Този кросоувър се отличава с по-ниско окачване с койловър, 20-инчови многолъчеви джанти с нископрофилни гуми, голям декоративен въздухозаборник на капака и гланцово покритие.

Комплектът Redust Offroad включва 16-инчови джанти с гуми за всякакъв терен, повдигнато окачване, преден капак, подобен на този на спортната версия, и алуминиев багажник на покрива с черни LED светлини.

Модификациите засегнаха само екстериора и шасито,

задвижният агрегат остана непроменен.

Например, версията Redust Offroad на кросоувъра, с 1,2-литров мек хибриден двигател със 130 конски сили, задвижване на всички колела и шестстепенна ръчна скоростна кутия, струва 36 300 евро, почти 7000 евро повече от базовата версия със същия задвижен агрегат.

Dacia Duster е базиран на платформата CMF-B на Renault, а кросоувърът се произвежда в Румъния от края на 2024 година.

Марката румънски автомобили и едноименна румънска компания „Дачия“ (Dacia) е част от групата Renault.