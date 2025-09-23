Осъдиха окончателно княгиня Калина за шофиране след употреба на алкохол

Осъдиха окончателно Калина Сакскобургготска за шофиране след употреба на алкохол, съобщи БНТ. Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена през април 2024 година – 8 месеца условно, както и глоба от 200 лева.

Освен това дъщерята на бившия премиер Симеон Сакскобургготски е осъдена да плати и 17 953 лева, колкото струва автомобилът. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана. Решението на окръжния съд е окончателно.

Припомняме, че княгиня Калина имаше инцидент при шофиране след употреба на алкохол на 19 август 2023 г., завършил с лека катастрофа без жертви.

От МВР тогава съобщиха, че тя е била придружена от полицаи да даде кръвна проба. Прокуратурата обяви, че е отказала да даде такава, а дрегерът ѝ е отчел 1.5 промила.

Инцидентът е станал след последните промени в Наказателния кодекс, свързани с конфискацията на автомобили, шофирани след употреба на алкохол. Затова и автомобилът „Сузуки“, шофиран от Сакскобургготска, беше иззет с протокол за доброволно предаване.

След случката съпругът й Китин Муньос обясни, че тя е ударила колата при паркиране. „Може да е изпила една чаша вино, но това не е пиене на алкохол. Това е нищо. Инцидентът е малък. Превръща се в голям проблем, защото е княгиня Калина„, защити Муньос съпругата си.

Първо версията бе, че тя е била разстроена, защото едно от кучетата ѝ избягало. После в историята се появи и изчезнал папагал.

„От доста малко стана нещо огромно. Но това са други причини. Най-накрая живеем в правова държава. Всеки е еднакъв пред закона. Това е много важно. Никой от тези, които сочат с пръст, обвиняват или злорадстват, не бива да го забравя. Като родител винаги боли. Да се надяваме, че нещата ще приключат„, коментира тогава и нейният баща Симеон Сакскобургготски.