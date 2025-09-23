РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Във Велико Търново задържаха 24-годишен за пласиране на марихуана

марихуана

По искане на Окръжна прокуратура-Велико Търново е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 24-годишния Ф. Ф., информират от пресцентъра на държавното обвинение.

Случаят е от 12 септември, когато в града на публично място – градски парк, и в жилището си – Ф. Ф. държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – марихуана, с тегло над 45 грама, на стойност около 915 лева.

Съдът е приел доводите на прокуратурата, че са налице всички предпоставки за вземане на мярка “задържане под стража” спрямо обвиняемия, тъй като е налице опасност той да се укрие или да извърши друго подобно престъпление. За престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години и глоба 20 до 100 000 лева.

Определението на съда, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение, подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Велико Търново, като междувременно разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново.

