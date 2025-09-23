Децата в руските филтрационни лагери да бъдат незабавно върнати на Украйна, настоя Желязков

Българската позиция е ясна, ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна.

Това не е част от преговорния процес, това е условие, което трябва да се изпълни, за да започнат същинските преговори. Нашата позиция е ясна, непроменена и категорична – децата от териториите, които са окупирани от Руската федерация в Украйна, които преминават през т.нар. филтрационни лагери, трябва да бъдат незабавно върнати. Това заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти в Ню Йорк.

„Наясно сме с казуса с българина в Украйна, във връзка сме с близките на момчето. Тук е важно да уточня, че той е с двойно гражданство и украинско. Намирайки се на територията на Украйна към него започват да действат задължения и по отношения на мобилизация. Онова, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права ще бъде направено“, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев.

По повод призивът на президента по въпроса, външният министър заяви: „Популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни. Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент”, посочи Георгиев.