Борисов заяви готовност да съдейства за завръщането на Любомир Киров в България

Борисов: Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България

Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от партия ГЕРБ на официалната ѝ страница във Фейсбук.

Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.

Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение, допълва Борисов.

По-рано днес от президентската институция изпратиха писмо до Министерството на външните работи във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна.

От „Дондуков“ 2 призоваха ведомството да изясни случая за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

От МВнР отговориха, че Любомир Киров има двойно гражданство и подлежи на мобилизация.   Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции, допълват от ведомството. 

Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права, се казва още в съобщението. 

