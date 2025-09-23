Гуцанов от Ню Йорк: За 24 часа 420 души поискаха да се върнат по проекта „Избирам България“

Само за 24 часа от началото на проект „Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас. Това разказа министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 година. По думи на Гуцанов този кабинет за първи път прави реална стъпка да върне българите от чужбина с инициативата „Избирам България“. Той отбеляза още, че тя е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.

„Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза”, каза още Гуцанов. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

Гуцанов разясни, че одобрените по проекта могат да получат съдействие в няколко насоки: помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лв., информиране за пазара на труда и съдействие за започване на работа, финансова подкрепа за квартира и така нататък.