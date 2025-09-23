Промени във всички борсови индекси на БФБ

От днес, 23 септември, съветът на директорите на „Българска фондова борса“ прави промени в базата за изчисляване на борсовите индекси.

Изключена от базата на индекса SOFIX е емисията акции, издадена от „Телематик интерактив България“ АД и е добавена тази на „Елана агрокредит“ АД.

На основание Правилата за изчисляване на индекси на БФБ съветът на директорите на борсовия оператор изключва три емисии акции от базата на индекса BGBX 40: „Индустриален капитал холдинг“ АД, „Синергон холдинг“ АД, и „Софарма билдингс“ АДСИЦ.

Заедно с това са добавени следните три емисии акции: „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, „Сила холдинг“ АД и „Алкомет“ АД.

От базата на индекса BG REIT е извадена компанията „Софарма билдингс“ АДСИЦ и добавена „Премиум пропърти инвест“ АДСИЦ.

Съветът на директорите на БФБ изключва пет емисии акции от базата на индекса BG TR30: „Градус“ АД, „Кепитъл мениджмънт“ АДСИЦ, „Неохим“ АД, „Спиди“ АД и „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.

Добавени са други пет емисии акции: „Сила холдинг“ АД, ТБ „Тексим банк“ АД, „Телематик интерактив България“ АД, „ТК-холд“ АД и „Холдинг Нов век“ АД.

На основание на Правилата за изчисляване на индекс на дружествата на пазар beam (beamX), съветът на директорите на БФБ изключва емисията акции, издадена от „ИпоТех Софком“ АД и добавя емисията акции на „Глобал гейминг солюшънс“ АД.