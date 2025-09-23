РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството преобразува част от държавните предприятия, Тотото става ЕАД

Правителството преобразува с решение част от държавните предприятия, създадени със специални закони.

Предвидено е в срок от 36 месеца органите, които упражняват правата на държавата в тях, да предприемат действия по преобразуване. 

Сред държавните предприятия, които ще се преобразуват, е „Български спортен тотализатор“ – единствения държавен хазартен оператор, който е собственост на Министерството на младежта и спорта. Предвидено е тотализаторът да стане еднолично акционерно дружество, поради това че осъществява предимно търговска дейност.

Поради същата причина еднолично акционерно дружество ще е предприятието „Кабиюк“. 

В административни структури – поради това, че осъществяват предимно публични функции и политики, ще се преобразуват „Фонд затворно дело“ и предприятията „Управление и стопанисване на язовирите“ и „Научно производствен център“.

Правноорганизационните си форми запазват държавните фирми „Ръководство на въздушното движение“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Пристанищна инфраструктура“, „Радиоактивни отпадъци“, както и териториалните горски предприятия в Благоевград, Сливен, Смолян, Враца, Шумен и Габрово. 

