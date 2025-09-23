С един лев са поскъпнали продуктите от малката потребителска кошница спрямо миналата седмица

Цената на продуктите в т.нар. малка потребителска кошница е достигнала 97 лв., което е с 1 лев повече в сравнение с предходната седмица. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов по време на редовния си брифинг. Данните обхващат цените на едро на основни храни, плодове и зеленчуци за периода 20–23 септември 2025 година.

Отчитат се леки увеличения в цените на прясното мляко, олиото, свинското и пилешкото месо. Драстични промени в цената на олиото на дребно не се очакват за крайните клиенти. В същото време сезонни продукти като краставици, домати и тиквички поевтиняват.

От стоковите борси и тържищата съобщават за значителни разлики между цените на едро и на дребно, като на някои пазари се наблюдават надценки до 300% – въпреки това и за тях се намират купувачи. Експертите не посочиха конкретните пазари, за които говорят, но подчертаха, че изборът дали да се купува на такива цени е в ръцете на потребителите.

„Не се наблюдават негативни явления като контролиране на пазара, манипулация на цените и т.н. Потребителската кошница нараства на 97 лева, с един лев в сравнение с миналата седмица. Факторът е сезонност и в плодовете – климатичния фактор“, каза Владимир Иванов. Той призова потребителите да пазаруват там, където надценките са най-ниски.