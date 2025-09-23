Ердоган планира да обсъди доставките на изтребители F-35 и F-16 с Тръмп

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че планира да обсъди доставката на изтребители F-35 и F-16 с американския си колега Доналд Тръмп.

„По време на предишния си мандат, когато на президента Тръмп беше зададен този въпрос, той отговори, че Турция е платила за тези F-35, но не ги е получила. Вие не им ги давате. Той каза това пред пресата“, заяви Ердоган в интервю за Fox News. „А сега ще преговаряме отново по този въпрос. Очакваме Съединените щати също да направят необходимото, както по отношение на F-35, така и на F-16, тяхното производство, поддръжка и т.н.“, добави турският президент.

Турция беше изключена от програмата за разработване на през 2019 г., след като закупи от Русия системи за противовъздушна отбрана С-400. Републиката произведе някои компоненти, елементи от фюзелажа и някои системи за тези изтребители. САЩ заявиха, че завръщането на Турция към програмата ще бъде възможно само ако тя се откаже от С-400.

На 22 септември турският политолог Енгин Йозер, водещ експерт в аналитичната мрежа Анкара-Москва, съобщи, че закупуването на приблизително 250 пътнически самолета Boeing за Turkish Airlines ще бъде обсъдено по време на предстоящата среща на Тръмп с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Реджеп Тайип Ердоган може да представи и

нови инициативи относно гаранциите за сигурност за Украйна

и перспективите за преговори между двамата лидери, отбелязва Енгин Йозер. „Турция остава една от малкото страни, способни да постигнат споразумение между страните относно гаранциите за сигурност за Украйна“, заяви той.

Според Йозер, Анкара е способна да предложи свои собствени инициативи по този въпрос, които биха могли да окажат положително въздействие върху резултата от мирните преговори. Политологът отбеляза, че дневният ред на предстоящата среща включва сътрудничество в областта на отбраната, включително доставката на изтребители F-16, закупуването на приблизително 250 пътнически самолета Boeing за Turkish Airlines и ситуацията в ивицата Газа.

Освен това, тема на разговор може да бъде среща между Тръмп, руския президент Владимир Путин и украинския им колега Володимир Зеленски.

На 19 септември президентът на САЩ обяви плановете си да се срещне с турския си колега.

Тръмп отбеляза, че винаги е имал много добри отношения с Ердоган.

Американският президент Доналд Тръмп обяви на страницата си Truth Social, че ще бъде домакин на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом на 25 септември. „Радвам се да приветствам турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом на 25 септември. С президента работим по множество търговски и отбранителни сделки“, каза Тръмп.

Според американския лидер, те включват мащабна покупка на самолети Boeing, голяма сделка за изтребители F-16 и продължаващи преговори за F-35, които се очаква да приключат положително.